Психолог рассказал, как реагировать на агрессию других водителей

Также выяснилось, сколько водителей на себе испытали недоброжелательность соседей по потоку и даже угрозы физической расправы.

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46% респондентов хотя бы раз подвергались преследованию на дороге, а 43% водителей вступали в словесную перепалку, показал совместный опрос «Ситидрайва» и команды исследований VK. 41% респондентов рассказали, что другие водители, обозлившись, показывали им неприличные жесты.

И только одна треть опрошенных водителей встречалась с намеренной порчей автомобиля (проколотые шины, поцарапанная краска и т. д.).

Психолог Мирослав Ясин, специалист платформы Alter, рассказал, как реагировать на агрессию других водителей.

1. Нужно быть готовым к хамству на дорогах (на дороге много людей, встречаются и неадекваты) и стараться замечать зачинщика издалека по стилю вождения. Заранее продумайте свои действия на случай, если агрессор спровоцирует аварию, найдите нужные контакты.

2. Если вам нагрубили и уехали, спокойно объясните себе, что все позади и ничего страшного не случилось. Прийти в себя поможет глубокое дыхание и переключение внимания. По возможности припаркуйтесь и посмотрите на окружающий вас пейзаж или посидите минутку с закрытыми глазами.

Реакция

В ходе опроса также выяснилось, что 63% всех опрошенных стараются игнорировать агрессивных водителей, остальные обижаются, а каждый десятый хочет ответить обидчику тем же.

«Не вступайте с агрессором в спор, даже мысленный — именно это ему и нужно: ввязать вас в соревнование двух гордынь, его и вашей, так что „не кормите тролля“ — игнорируйте вызов. Лучшая стратегия здесь — по возможности, уйти от конфликта», — советует специалист.

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Почему конфликтуют?

Как правило, зачинщик считает, что водитель-жертва неправильно повел себя на дороге, за это его надо наказать, проучить или «восстановить справедливость». Буллинг может быть и из хулиганства — для кого-то это развлечение с изрядной долей скрытой агрессии. В любом случае зачинщик сфокусирован не на сути того, что происходит, а на себе: он стремится удовлетворить некую внутреннюю потребность, и ситуация на дороге — лишь повод, отмечает эксперт.

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В исследовании участвовали 1200 респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов РФ.

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