Toyota приготовила новую модель — журнал За рулем

Toyota приготовила новую модель

Премьера автомобиля назначена на 16 ноября.

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Сказать точно, что это будет за автомобиль, сложно. Известно только, что модель оснащена гибридной силовой установкой, а ее премьера намечена на 16 ноября 2022 года.

Пока же компания Toyota подогревает интерес к премьере, публикуя тизерные изображения новинки в соцсетях.

Toyota приготовила новую модель

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На тизерах есть надпись «Hybrid Reborn» (возрожденный гибрид), а силуэт явно принадлежит седану или лифтбэку. Может ли это быть Prius нового поколения? Использование слова «возрожденный» намекает на то, что это переосмысленный взгляд на уже существующую модель, а не новая машина в модельном ряду.

Toyota приготовила новую модель

Prius четвертого поколения продается с 2015 года, поэтому есть вероятность, что перед нами его преемник, который поступит в продажу в следующем году.

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Ожидается, что Prius следующего поколения останется гибридным — никаких электрических версий или бензиновых без электрификации. Но ходят слухи о появлении версии с водородной силовой установкой. Но появиться она может не раньше 2025 года.

Фото: Toyota

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