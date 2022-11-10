И Isuzu тоже: автоконцерн рассматривает варианты ухода из России — журнал За рулем

И Isuzu тоже: автоконцерн рассматривает варианты ухода из России

Производство грузовиков на автозаводе в Ульяновске было приостановлено в марте 2022 года.

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Японский производитель грузовиков и пикапов Isuzu Motors рассматривает уход из России, пишет «РГ» со ссылкой на агентство Kyodo.

В марте этого года автоконцерн приостановил производство в Ульяновске. Причиной такого решения стали, в том числе, логистические проблемы и ограничения на поставки грузовиков со стороны Японии.

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На сегодняшний день компания не видит перспектив восстановления работы завода Isuzu в Ульяновске. Производство автомобилей там началось в 2008 году. В 2021 году с конвейера сошло 3,7 тысячи грузовиков.

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