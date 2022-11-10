Каких авто не коснулось подорожание запчастей (список невелик) — журнал За рулем

Каких авто не коснулось подорожание запчастей (список невелик)

На фоне ажиотажа цены на комплектующие выросли в разы.

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Владельцы иномарок схватились за голову: запчасти неприлично подорожали, да еще и дефицит: приходится ждать нужную деталь по несколько недель.

В этой ситуации в выигрышном положении оказались владельцы всего лишь нескольких марок.

К примеру, машины британского Jaguar и американского Cadillac кризис на своем обслуживании почти не ощутили. Но число владельцев таких автомобилей в России невелико.

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А вот кто действительно выиграл, так это хозяева отечественных машин: комплектующие на продукцию Lada, УАЗ и ГАЗ всегда в достатке, а цены — более чем адекватные. К тому же их вполне можно отремонтировать, не прибегая к услугам крупных СТО, сообщает «МК».

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: deposiphotos.com

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