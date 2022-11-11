Не остановился по требованию инспектора: накажут или можно оправдаться?

Согласно ПДД, за невыполнение требования инспектора об остановке на водителя может быть наложен штраф в размере 500–800 рублей. Но наказания можно избежать, рассказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Учитывая малозначительность нарушения, к примеру, если водитель остановился метров через 300, можно ограничиться устным замечанием инспектора.
А вот если сотрудник ДПС потребовал остановиться, водитель проигнорировал и пришлось устраивать за ним погоню, при задержании вполне может быть предъявлено обвинение о невыполнении требования инспектора.
«В таком случае инспектор должен доказать, что требовал остановиться. Это можно сделать как с помощью свидетелей, так и с помощью видеозаписи. Также дорожный полицейский будет обязан доказать, что такое требование было обращено к конкретному водителю», — объяснил автоюрист «Газете.ru».
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
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Фото: ТАСС