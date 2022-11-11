На конвейере АВТОВАЗа избавляются от наследия Renault — журнал За рулем

На конвейере АВТОВАЗа избавляются от наследия Renault

Теперь на линиях сборки будет привычный еще со времен СССР порядок.

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В сборочных производствах тольяттинского автогиганта переименовывают линии конвейера.Теперь линии В0 не будет — название поменяют на изначальное «1». На линии осталась только одна модель на французской архитектуре B0, это Largus, а кроме нее тут будут собирать созданную на оригинальной платформе Весту NG.

Линия сборки внедорожников Niva переименовывается в «3», что тоже соответствует старому «дореношному» порядку. Когда-то были линии «2» и «4», но одна давным-давно стала технологическим проездом между «1» и «3», а на «четверке» в отдельном корпусе когда-то собирали Ниву — но затем, как мы уже знаем, перенесли сборку на «тройку», а старую линию демонтировали.

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А вот линия «5» теперь будет — так отныне называют конвейер в корпусе, где собирают семейство Lada Granta. Неизвестно, повлияет ли переименование на качество машин, но вот в плане качества двигателей внедрили отдельную инновацию.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: depositphotos.com

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