Для Гелендвагена предложили «роскошные» двери — журнал За рулем

Для Гелендвагена предложили «роскошные» двери

Тюнинговое ателье Mansory называет это «Новый доступ к роскоши».

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Обычно тюнинг-ателье Mansory старается придать автомобилям экстравагантный внешний вид и добавить роскоши. На этот раз в зону особого внимания попали задние двери Mercedes-Benz G-Class.

Концепция распашных дверей не нова. Этот дизайн всегда ассоциировался с большим комфортом из-за большего пространства, доступного при входе и выходе.Но не стоит думать, что все так просто.

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Для Гелендвагена предложили «роскошные» двери

Усилия, которые Mansory прилагает к задним дверям, чтобы они открывались назад, огромны. Мало того, что все дверные крепления должны быть перемещены со стойки B на стойку C в зеркальном отображении, но и вся технология открывания дверей, включая дверные ручки, должна быть перемещена, чтобы не нарушить гармоничный общий вид автомобиля.

Для Гелендвагена предложили «роскошные» двери

Все меры по механическому преобразованию выполняются с сохранением стандартной технологии безопасности, для этого компания изготавливает совершенно новые детали кузова и окрашивает их так, что незаметно, что это деталь не родная.

Для Гелендвагена предложили «роскошные» двери

«Новый доступ к роскоши» предлагают для всех текущих моделей G-класса типа «463A». Возможно также бронирование машин по спецзаказу. Как водится, Mansory называет цены только при личном общении с заказчиком.

Справка

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Mansory — немецкая фирма, которая занимается тюнингом автомобилей премиум-класса, суперкаров и мотоциклов. Первоначально тюнинг-ателье базировалось в Великобритании и начинало с «прокачки» английских Rolls-Royce, Bentley и Aston Martin, а затем перебазировалось в Германию и стало работать практически со всеми европейскими премиальными брендами: Bugatti, Ferrari, MercedesBenz, BMW, Lamborghini, Aston Martin, Bentley Motors, RollsRoyce, Maserati, Porsche, Lotus Cars, Land Rover и Audi.

Помимо внешнего вида фирма занимается улучшением ездовых характеристик автомобилей. Основателем компании является выходец из Ирана Курош Мансори.


Фото: Mansory

Для Гелендвагена предложили «роскошные» двери

Тюнинговое ателье Mansory называет это «Новый доступ к роскоши».

Для Гелендвагена предложили «роскошные» двери — фото 1371349Для Гелендвагена предложили «роскошные» двери — фото 1371350Для Гелендвагена предложили «роскошные» двери — фото 1371351Для Гелендвагена предложили «роскошные» двери
Для Гелендвагена предложили «роскошные» двери

Тюнинговое ателье Mansory называет это «Новый доступ к роскоши».

Для Гелендвагена предложили «роскошные» двери — фото 1371350Для Гелендвагена предложили «роскошные» двери — фото 1371349Для Гелендвагена предложили «роскошные» двери — фото 1371351Для Гелендвагена предложили «роскошные» двери
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

Mercedes-Benz 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

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