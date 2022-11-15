Для Гелендвагена предложили «роскошные» двери

Тюнинговое ателье Mansory называет это «Новый доступ к роскоши».

Обычно тюнинг-ателье Mansory старается придать автомобилям экстравагантный внешний вид и добавить роскоши. На этот раз в зону особого внимания попали задние двери Mercedes-Benz G-Class.

Концепция распашных дверей не нова. Этот дизайн всегда ассоциировался с большим комфортом из-за большего пространства, доступного при входе и выходе.Но не стоит думать, что все так просто.

Усилия, которые Mansory прилагает к задним дверям, чтобы они открывались назад, огромны. Мало того, что все дверные крепления должны быть перемещены со стойки B на стойку C в зеркальном отображении, но и вся технология открывания дверей, включая дверные ручки, должна быть перемещена, чтобы не нарушить гармоничный общий вид автомобиля.

Все меры по механическому преобразованию выполняются с сохранением стандартной технологии безопасности, для этого компания изготавливает совершенно новые детали кузова и окрашивает их так, что незаметно, что это деталь не родная.

«Новый доступ к роскоши» предлагают для всех текущих моделей G-класса типа «463A». Возможно также бронирование машин по спецзаказу. Как водится, Mansory называет цены только при личном общении с заказчиком.

Справка

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Mansory — немецкая фирма, которая занимается тюнингом автомобилей премиум-класса, суперкаров и мотоциклов. Первоначально тюнинг-ателье базировалось в Великобритании и начинало с «прокачки» английских Rolls-Royce, Bentley и Aston Martin, а затем перебазировалось в Германию и стало работать практически со всеми европейскими премиальными брендами: Bugatti, Ferrari, Mercedes—Benz, BMW, Lamborghini, Aston Martin, Bentley Motors, Rolls—Royce, Maserati, Porsche, Lotus Cars, Land Rover и Audi.

Помимо внешнего вида фирма занимается улучшением ездовых характеристик автомобилей. Основателем компании является выходец из Ирана Курош Мансори.



Фото: Mansory