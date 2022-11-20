12 сексапильных красоток в календаре «Мечты дальнобойщика»-2023 — журнал За рулем

12 сексапильных красоток в календаре «Мечты дальнобойщика»-2023

Изящные девушки и мощные грузовики неплохо смотрятся вместе.

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Длиннобазный или короткий? С прицепом или без? Новый или старый? В этом календаре каждый любитель грузовиков найдет для себя что-то интересное.

Этот календарь — один из бестселлеров немецкого издательства Heel. Здесь представлены тяжелые машины различных типов и дизайнов в тщательно продуманных сценариях. А рядом с ними расположились в соблазнительных позах 12 минимально одетых привлекательных моделей.

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12 сексапильных красоток в календаре «Мечты дальнобойщика»-2023

Фотограф Франк Люцебек в очередной раз показал, что эстетическая эротическая фотография возможна и с этими гигантами проселочных дорог. Он уже на протяжении многих лет снимает для тематических календарей издательства, в подборке которого также представлены «Мечты механика», «Мечты молодых фермеров», «Девушки на мопедах», «Девушки и строительная техника» и Сексуальная автомойка».

DAF, Volvo, MAN, Scania, Mercedes и др. — много моделей тяжелой техники вы увидите на 14 страницах первоклассной бумаги (330х475 мм), у календаря глянцевая обложка, прочная задняя стенка и переплет на серебристой спирали.

Широкоформатный плакат-календарь — отличный подарок не только водителям и любителям тяжелой техники.

Цена экземпляра — от 16,99 евро (включая НДС и доставку).

Январь

12 сексапильных красоток в календаре «Мечты дальнобойщика»-2023

12 сексапильных красоток в календаре «Мечты дальнобойщика»-2023

Изящные девушки и мощные грузовики неплохо смотрятся вместе.

12 сексапильных красоток в календаре «Мечты дальнобойщика»-2023 — фото 137216312 сексапильных красоток в календаре «Мечты дальнобойщика»-2023 — фото 137213312 сексапильных красоток в календаре «Мечты дальнобойщика»-2023 — фото 137213412 сексапильных красоток в календаре «Мечты дальнобойщика»-2023 — фото 137213512 сексапильных красоток в календаре «Мечты дальнобойщика»-2023 — фото 137213612 сексапильных красоток в календаре «Мечты дальнобойщика»-2023 — фото 137213712 сексапильных красоток в календаре «Мечты дальнобойщика»-2023 — фото 137213812 сексапильных красоток в календаре «Мечты дальнобойщика»-2023 — фото 137213912 сексапильных красоток в календаре «Мечты дальнобойщика»-2023 — фото 137214012 сексапильных красоток в календаре «Мечты дальнобойщика»-2023 — фото 137214112 сексапильных красоток в календаре «Мечты дальнобойщика»-2023 — фото 137214212 сексапильных красоток в календаре «Мечты дальнобойщика»-2023 — фото 137214312 сексапильных красоток в календаре «Мечты дальнобойщика»-2023 — фото 137214412 сексапильных красоток в календаре «Мечты дальнобойщика»-2023
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