12 сексапильных красоток в календаре «Мечты дальнобойщика»-2023

Изящные девушки и мощные грузовики неплохо смотрятся вместе.

Материалы по теме 11 знойных красоток и 14 автолегенд в календаре-2022

Длиннобазный или короткий? С прицепом или без? Новый или старый? В этом календаре каждый любитель грузовиков найдет для себя что-то интересное.

Этот календарь — один из бестселлеров немецкого издательства Heel. Здесь представлены тяжелые машины различных типов и дизайнов в тщательно продуманных сценариях. А рядом с ними расположились в соблазнительных позах 12 минимально одетых привлекательных моделей.

Фотограф Франк Люцебек в очередной раз показал, что эстетическая эротическая фотография возможна и с этими гигантами проселочных дорог. Он уже на протяжении многих лет снимает для тематических календарей издательства, в подборке которого также представлены «Мечты механика», «Мечты молодых фермеров», «Девушки на мопедах», «Девушки и строительная техника» и Сексуальная автомойка».

DAF, Volvo, MAN, Scania, Mercedes и др. — много моделей тяжелой техники вы увидите на 14 страницах первоклассной бумаги (330х475 мм), у календаря глянцевая обложка, прочная задняя стенка и переплет на серебристой спирали.

Широкоформатный плакат-календарь — отличный подарок не только водителям и любителям тяжелой техники.

Цена экземпляра — от 16,99 евро (включая НДС и доставку).

Январь