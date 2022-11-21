Что нам снег, что нам дождь: «видят» ли камеры нарушения в непогоду?

В плохую погоду комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД работают не как обычно.
Но это не значит, что можно безнаказанно перестраиваться из ряда ряд, ехать по «выделенке» или нестись с превышением скорости.
Как объяснили в Минтрансе Московской области, объективы комплексов бленды оснащены функцией подогрева. Соответственно, налипший на камеру снег просто тает, и она вновь видит происходящее на дороге.
Во время не самых интенсивных снегопадов качество снимков ухудшается, но камеры работают исправно. Фото- и видеоматериалы с нечетким изображением отправляют в брак.
А вот в сильный снегопад комплекс действительно не способен контролировать нарушения ПДД: камеры «видят» просто белую стену. Правда, и гонять в такую погоду вряд ли у кого получится.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: РБК
Фото: АГН «Москва», depositphotos.com