Что нам снег, что нам дождь: «видят» ли камеры нарушения в непогоду? — журнал За рулем

Что нам снег, что нам дождь: «видят» ли камеры нарушения в непогоду?

Многие водители считают, что иногда нарушать можно безнаказанно.

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Может ли камера разглядеть номер в плохую погоду

В плохую погоду комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД работают не как обычно.

Но это не значит, что можно безнаказанно перестраиваться из ряда ряд, ехать по «выделенке» или нестись с превышением скорости.

Как объяснили в Минтрансе Московской области, объективы комплексов бленды оснащены функцией подогрева. Соответственно, налипший на камеру снег просто тает, и она вновь видит происходящее на дороге.

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Во время не самых интенсивных снегопадов качество снимков ухудшается, но камеры работают исправно. Фото- и видеоматериалы с нечетким изображением отправляют в брак.

А вот в сильный снегопад комплекс действительно не способен контролировать нарушения ПДД: камеры «видят» просто белую стену. Правда, и гонять в такую погоду вряд ли у кого получится.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: РБК

Фото: АГН «Москва», depositphotos.com

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