Продавцы запчастей съедутся на конференцию «Детали Успеха»

Первого декабря Авито проведет первую конференцию для продавцов запчастей и автотоваров в Иркутске и области «Детали Успеха».
В программе — выступления экспертов отрасли и дискуссии о трендах рынка запчастей Сибири и России.
На конференции эксперты поделятся данными по рынку запчастей Иркутской области и России, представят обзор ключевых трендов индустрии и расскажут, какие бренды и товары популярны сейчас.
Менеджеры по работе с клиентами представят новые продукты платформы и расскажут, как магазинам запчастей масштабировать продажи на территорию всей России.
Здесь пройдет обсуждение особенностей найма и обучения персонала, инструментов влияния на прибыль и многого другого.
Эксперты компании «Базон» расскажут, как специализированные системы помогают наладить работу компании, вести учет поставок, продаж и остатков, а также об организации работы складов автозапчастей.
Конференция пройдет 1 декабря, начало в 14:00 по иркутскому времени, участие бесплатное, необходима регистрация на сайте.
- Запчасти на некоторые марки машин подорожали на 50%.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС