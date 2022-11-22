Продавцы запчастей съедутся на конференцию «Детали Успеха»

Среди участников — федеральные эксперты и представители региональных компаний по продаже автозапчастей.

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Первого декабря Авито проведет первую конференцию для продавцов запчастей и автотоваров в Иркутске и области «Детали Успеха».

В программе — выступления экспертов отрасли и дискуссии о трендах рынка запчастей Сибири и России.

На конференции эксперты поделятся данными по рынку запчастей Иркутской области и России, представят обзор ключевых трендов индустрии и расскажут, какие бренды и товары популярны сейчас.

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Менеджеры по работе с клиентами представят новые продукты платформы и расскажут, как магазинам запчастей масштабировать продажи на территорию всей России.

Здесь пройдет обсуждение особенностей найма и обучения персонала, инструментов влияния на прибыль и многого другого.

Эксперты компании «Базон» расскажут, как специализированные системы помогают наладить работу компании, вести учет поставок, продаж и остатков, а также об организации работы складов автозапчастей.

Конференция пройдет 1 декабря, начало в 14:00 по иркутскому времени, участие бесплатное, необходима регистрация на сайте.

Запчасти на некоторые марки машин подорожали на 50%.

«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

