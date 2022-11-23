Стало известно, когда российские электрокары «Атом» появятся в продаже

«Станет для нас обыденным»: эксперт оценил новый тренд российского авторынка

Новые российские электромобили «Атом» планируется начать продавать в 2025 году.

Исполнительный директор стартапа АО «Кама» по производству этого электромобиля Харальд Грюбель отметил, что компания намерена «совершить революцию пользовательского опыта».

«Пора обратить внимание не только на улучшение технических характеристик автомобиля, важной задачей становится изменение формата отношений между человеком и электромобилем», — подчеркнул он.

Российский стартап «Кама» собирается наладить производство электромобилей по полному циклу на заводе Ford в Набережных Челнах. Компания рассчитывает привлечь инвестиции в проект в размере $150 млн.

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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.