Речь о тех самых белых Toyota Land Cruiser, Hilux или даже Corolla.

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Все Toyota, которые мы видим в новостях из зон боевых действий и зон стихийных бедствий, поставляются одним-единственным дилером, который находится в Гибралтаре.

Именно у него Организация Объединенных Наций закупает Тойоты.

Toyota Gibraltar Stockholdings, являясь официальным поставщиком гуманитарных организаций, получает белые Toyota напрямую из Японии и дорабатывает их для работы в суровых условиях.

Компания, основанная в 1996 году, заявляет, что поставила уже более 80 тысяч автомобилей в более чем 100 стран мира. На складе дилера постоянно находится более 2000 автомобилей как с левым, так и с правым рулем. По данным Top Gear, Toyota Gibraltar Stockholdings дорабатывает 650 автомобилей в месяц.

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Некоторые доработки пустяшные — установка внедорожных шин, кофров для канистр, лебедок и защитных дуг. Но есть и более серьезные модификации. Это, например, машины скорой помощи или для охоты на браконьеров.

Чаще всего заказы приходят на прочные и неприхотливые Toyota Land Cruiser 70. Но нередко клиентам нужны Toyota Hilux и Prado. А для тех миссий ООН, которые проходят в городах, дилер предлагает модифицированные RAV4, Hiace и Corolla.

Фото: Toyota