Фура без водителя влетела в кафе «Сарай»

Это произошло вечером в районе Петушков.

24 ноября, на 120-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» большегруз Скания с полуприцепом самопроизвольно покатился и врезался в здание кафе «Сарай», сообщил отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области.

Мало того, что водителя не было в машине, он еще и не поставил фуру на ручник: она скатилась прямо со склона обочины. В итоге повреждено барьерное ограждение и само здание, никто из людей не пострадал.

На водителя грузовика составлен административный протокол за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств.

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Восстановить вход, судя по всему, большого труда не составит. Однако местные жители переживают, успеют ли кафе отремонтировать до новогоднего корпоратива?

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Тем временем пользователи соцсетей в комментариях размышляют, как такое могло произойти.

Александр Холод: «По ходу, фуре не понравилось слово кафе „Сарай“.

Prosto Alex: «Вот что бывает, когда карты Яндекса постоянно спрашивают, как вам в этом месте, а еда в тот день была не очень».

Как маленькие грузовики справляются с серьезным бездорожьем, рассказываем здесь.



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Источник: «Комсомольская правда», ВКонтакте/«Подслушано воВладимире»

Фото: ВКонтакте/«Подслушано во Владимире», «Подслушано Владимир».