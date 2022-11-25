Фура без водителя влетела в кафе «Сарай»

24 ноября, на 120-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» большегруз Скания с полуприцепом самопроизвольно покатился и врезался в здание кафе «Сарай», сообщил отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области.
Мало того, что водителя не было в машине, он еще и не поставил фуру на ручник: она скатилась прямо со склона обочины. В итоге повреждено барьерное ограждение и само здание, никто из людей не пострадал.
На водителя грузовика составлен административный протокол за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств.
Восстановить вход, судя по всему, большого труда не составит. Однако местные жители переживают, успеют ли кафе отремонтировать до новогоднего корпоратива?
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Тем временем пользователи соцсетей в комментариях размышляют, как такое могло произойти.
Александр Холод: «По ходу, фуре не понравилось слово кафе „Сарай“.
Prosto Alex: «Вот что бывает, когда карты Яндекса постоянно спрашивают, как вам в этом месте, а еда в тот день была не очень».
- Как маленькие грузовики справляются с серьезным бездорожьем, рассказываем здесь.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: «Комсомольская правда», ВКонтакте/«Подслушано воВладимире»
Фото: ВКонтакте/«Подслушано во Владимире», «Подслушано Владимир».