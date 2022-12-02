Знаете, что такое «МазЗил»? Сейчас узнаете!

Музей транспорта Москвы отреставрировал уникальный тягач.

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Когда-то такие машины были распространенной «самодельной» практикой в автопарках, но до наших дней они почти не сохранились. Они служили для буксировки автобусов и троллейбусов — под эти цели грузовик укорачивался и снабжался краном-укосиной.

Этот «МазЗил» существует в единственном экземпляре. В 1980-е он был собран из списанных ЗИЛ-157 и МАЗ-200 и верно служил в Филевском парке Мосгортранса вплоть до 2010-х. В Музей транспорта Москвы машина попала в плачевном состоянии: многократно и грубо перекрашенной, с погибшим двигателем, отсутствующими элементами кузова, без лебедки.

Теперь, после окончания полной реставрации, он щеголяет воссозданными с нуля кузовными деталями и снова сияет свежей оранжевой краской. Вскоре «МазЗил» можно будет увидеть на выставках и фестивалях музея.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Музей транспорта Москвы

Фото: Музей транспорта Москвы