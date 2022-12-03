Новогодняя фура с Кока-Колой сгорела дотла

Знакомый многим из девяностых грузовик, перевозящий газировку Coca-Cola, вспыхнул на одной из улиц румынской столицы прямо во время первого рождественского тура.
Черный дым, а затем пламя пошли от прицепа, тягач удалось вовремя отцепить. Брезентовая фура превратилась в пепелище.
«У Coca-Cola теперь новый вкус — с дымком», «Нет ничего хуже теплой Coca-Cola», «Может кто-нибудь включит музыку — „праздники отменяются, праздники отменяются“*, — написали комментаторы под видео.
*в оригинале поется «праздник к нам приходит» (Holidays are coming).
В ходе инцидента никто не пострадал. Компания пообещала продолжить праздничный тур. Из России компания ушла.
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Источник: The Daily Star
Фото: YouTube
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