Новогодняя фура с Кока-Колой сгорела дотла — журнал За рулем

Новогодняя фура с Кока-Колой сгорела дотла

Этот случай произошел в Европе.

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Еще одна Lada Vesta загорелась на ходу

Знакомый многим из девяностых грузовик, перевозящий газировку Coca-Cola, вспыхнул на одной из улиц румынской столицы прямо во время первого рождественского тура.

Черный дым, а затем пламя пошли от прицепа, тягач удалось вовремя отцепить. Брезентовая фура превратилась в пепелище.

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«У Coca-Cola теперь новый вкус — с дымком», «Нет ничего хуже теплой Coca-Cola», «Может кто-нибудь включит музыку — „праздники отменяются, праздники отменяются“*, — написали комментаторы под видео.

*в оригинале поется «праздник к нам приходит» (Holidays are coming).

В ходе инцидента никто не пострадал. Компания пообещала продолжить праздничный тур. Из России компания ушла.


Источник: The Daily Star

Фото: YouTube

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