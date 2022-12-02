Что с проектом новой Нивы? На АВТОВАЗе раскрыли карты

Новая Lada B-класса, кроссовер на базе Весты, электрический Ларгус… А где в списке грядущих новинок Нива?

На заседании комиссии РСПП глава АВТОВАЗа Максим Соколов подтвердил планы освоить производство новой модели Lada B-класса к концу 2024 года. Кроме того, Соколов напомнил и про кроссовер на базе Весты (напомним, его собираются запускать в 2025-м): этот проект двигается медленнее, пока определены только габариты модели.

«Я бы к семейству новых отнес и модель электрического e-Largus, прототип которого, как и обещали по принятии решения в Ижевске о перебазировании производства в Тольятти, уже создан. В следующем году приступим к формированию опытной партии этих автомобилей», — цитирует источник Максима Соколова.

А вот по проекту создания нового поколения внедорожника Нивы объявлена «заморозка»: компоненты для нее попали под санкции.

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Источник: Фонтанка.Ру