Как остановить трещину на лобовом стекле — журнал За рулем

Как остановить трещину на лобовом стекле

В ряде случаев все можно сделать самостоятельно без посещения автосервиса.

Есть две основные причины появления трещины на стекле: из-за механического воздействия и в результате резкого изменения температуры.

Отличить их легко:

Как остановить трещину на лобовом стеклеТипичная «термическая» трещина. Механических повреждений, вызвавших растрескивание, не видно. Значит, виной всему экстремально быстрое изменение температуры.
Типичная «термическая» трещина. Механических повреждений, вызвавших растрескивание, не видно. Значит, виной всему экстремально быстрое изменение температуры.

Как остановить трещину на лобовом стеклеНа этом примере трещина пошла от скола. Она продолжит расти из-за того, что кузов автомобиля не абсолютно жесткий. Он «играет» на неровностях, нагружая ветровое стекло. Пока трещина небольшого размера, ее распространение можно остановить.
На этом примере трещина пошла от скола. Она продолжит расти из-за того, что кузов автомобиля не абсолютно жесткий. Он «играет» на неровностях, нагружая ветровое стекло. Пока трещина небольшого размера, ее распространение можно остановить.

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Можно ли обойтись без поездки в сервис, если на ветровом появилась трещина? Объясняет эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Чтобы применить этот прием, нужны несколько условий:

  • Герметичность стекла не должна быть нарушена (не деформированы оба слоя);
  • Дефект находится не в зоне действия стеклоочистителей со стороны руля;
  • Длина трещины не больше трех сантиметров, а находится она не ближе 5 см от края стекла.

Вам понадобится трубчатое алмазное сверло диаметром 4 миллиметра. Сквозь направляющую пластинку нужно просверлить верхний слой стекла на конце трещины до пленки, соединяющей два слоя. Причем шуруповерт должен работать на малых оборотах.

Как остановить трещину на лобовом стекле

Образовавшаяся лунка снизит давление на трещину и приостановит ее распространение. Однако вам нужно будет еще тщательнее избегать перепадов температуры, потому что такое стекло гораздо чувствительнее, чем прежде. В автомастерской за подобную работу могут взять 1300–3700 рублей. Но лучше всего заменить стекло, уверен Алексей Ревин.

Фото: YouTube

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Как остановить трещину на лобовом стекле

В ряде случаев все можно сделать самостоятельно без посещения автосервиса.

Как остановить трещину на лобовом стекле — фото 1376855Как остановить трещину на лобовом стекле — фото 1376854Как остановить трещину на лобовом стекле — фото 1376856Как остановить трещину на лобовом стекле
Как остановить трещину на лобовом стекле

В ряде случаев все можно сделать самостоятельно без посещения автосервиса.

Как остановить трещину на лобовом стекле — фото 1376854Как остановить трещину на лобовом стекле — фото 1376855Как остановить трещину на лобовом стекле — фото 1376856Как остановить трещину на лобовом стекле
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