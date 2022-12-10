Как остановить трещину на лобовом стекле

Есть две основные причины появления трещины на стекле: из-за механического воздействия и в результате резкого изменения температуры.
Отличить их легко:
Можно ли обойтись без поездки в сервис, если на ветровом появилась трещина? Объясняет эксперт «За рулем» Алексей Ревин.
Чтобы применить этот прием, нужны несколько условий:
- Герметичность стекла не должна быть нарушена (не деформированы оба слоя);
- Дефект находится не в зоне действия стеклоочистителей со стороны руля;
- Длина трещины не больше трех сантиметров, а находится она не ближе 5 см от края стекла.
Вам понадобится трубчатое алмазное сверло диаметром 4 миллиметра. Сквозь направляющую пластинку нужно просверлить верхний слой стекла на конце трещины до пленки, соединяющей два слоя. Причем шуруповерт должен работать на малых оборотах.
Образовавшаяся лунка снизит давление на трещину и приостановит ее распространение. Однако вам нужно будет еще тщательнее избегать перепадов температуры, потому что такое стекло гораздо чувствительнее, чем прежде. В автомастерской за подобную работу могут взять 1300–3700 рублей. Но лучше всего заменить стекло, уверен Алексей Ревин.
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Фото: YouTube
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