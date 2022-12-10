Полицейская машина остановилась на обочине и произошло страшное (видео) — журнал За рулем

Полицейская машина остановилась на обочине и произошло страшное (видео)

В нее на полной скорости влетел неуправляемый автомобиль.

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В американском штате Флорида жуткая авария попала на видеорегистратор полицейской машины. Все произошло, когда патрульный остановился у отбойника шоссе, чтобы помочь коллеге.

Через секунды на остановившийся автомобиль на огромной скорости несся водитель, потерявший управление.

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После столкновения врезавшаяся машина загорелась. Полицейский бросился вытаскивать водителя из пылающей легковушки. Офицер оттащил пострадавшего в сторону.


Источник: Daily Mail

Фото: YouTube

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