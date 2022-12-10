Полицейская машина остановилась на обочине и произошло страшное (видео)

В американском штате Флорида жуткая авария попала на видеорегистратор полицейской машины. Все произошло, когда патрульный остановился у отбойника шоссе, чтобы помочь коллеге.
Через секунды на остановившийся автомобиль на огромной скорости несся водитель, потерявший управление.
После столкновения врезавшаяся машина загорелась. Полицейский бросился вытаскивать водителя из пылающей легковушки. Офицер оттащил пострадавшего в сторону.
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Источник: Daily Mail
Фото: YouTube
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