Автоугонщик скрылся от полиции в мусорном контейнере (видео)

В городе Атырау полиция задержала автоугонщика, который решил, что правоохранители не найдут его в мусорном баке.
49-летняя женщина сообщила полиции, что ее Nissan Almera украл неизвестный мужчина. Краденную машину выследили с помощью камер видеонаблюдения.
На одном из перекрестков преступника догнали, но он отказался сдаваться и попытался уйти от погони. Угонщик врезался в другую машину, вышел из салона и побежал, спрятавшись в контейнере для отходов.
34-летний задержанный оказался не только угонщиком, но и карманным воришкой. За него взялись следователи.
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Источник: Polisia.kz
Фото: YouTube
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