Автоугонщик скрылся от полиции в мусорном контейнере (видео) — журнал За рулем

Автоугонщик скрылся от полиции в мусорном контейнере (видео)

Случай произошел в Казахстане.

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В городе Атырау полиция задержала автоугонщика, который решил, что правоохранители не найдут его в мусорном баке.

49-летняя женщина сообщила полиции, что ее Nissan Almera украл неизвестный мужчина. Краденную машину выследили с помощью камер видеонаблюдения.

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На одном из перекрестков преступника догнали, но он отказался сдаваться и попытался уйти от погони. Угонщик врезался в другую машину, вышел из салона и побежал, спрятавшись в контейнере для отходов.

34-летний задержанный оказался не только угонщиком, но и карманным воришкой. За него взялись следователи.


Источник: Polisia.kz

Фото: YouTube

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