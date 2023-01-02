«Лизуны» для удаления пыли - какой выбрать?

Речь об универсальных чистящих гелях для уборки пыли в труднодоступных местах — их используют для клавиатур, ящиков, полок и, конечно, салонов машин.

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Такие «сборщики» интерьерных загрязнений сейчас продаются почти повсеместно, и эта штука наверняка понравится вашим детям. Некоторые, ей-богу, выглядят и ощущаются как игрушка! Однако полезность многих и многих их них вызвала у нас серьезные вопросы.

Сразу оговоримся, что о рекламе здесь речь не идет. Эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин скрупулезно изучили вопрос, испытав 15 различных «лизунов»! Некоторые из них провалили тесты в самом начале, иные показали себя лучше.

А один из тех, что можем порекомендовать, называется незатейливо — Super Clean. Он не липнет к рукам, не крошится, пыль собирает очень неплохо, да еще и пахнет приятно. Цена вопроса — около 350 рублей.

Но есть и другие вполне достойные варианты. Называем их, а также те, на которые деньги тратить совсем не стоит, в нашей статье «Удаляем пыль из труднодоступных мест: нашли 3 отличных средства».