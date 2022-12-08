«Шоковая терапия»: сотрудники ДПС вывели водителей на эмоции

Так участникам дорожного движения хотели напомнить об ответственности за рулем.

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В Новокузнецке Кемеровской области сотрудники ГИБДД и представители общественного совета при городском УМВД провели «шок-рейд». Они останавливали водителей и демонстрировали им видео, созданное специально на основе фото- и видеоматериалов с реальных мест ДТП со смертельным исходом.

Во время просмотра роликов с «шоковым» контентом с водителями проводили профилактические беседы. Главной задачей рейда в полиции называют демонстрацию участникам движения последствий пренебрежительного отношения к ПДД.

«Подобная „шоковая терапия“ не оставила равнодушным ни одного из наших собеседников. После просмотра этих кадров все они заверили нас, что впредь будут еще более внимательны на дороге», — отметила член Общественного совета при УМВД России по г. Новокузнецку Ольга Баскакова.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Полиция Кузбасса

Фото: t.me/gumvd42