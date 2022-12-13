Почти половина россиян не знают об этом нюансе ОСАГО

А ведь эта услуга уже давно доступна всем автомобилистам.

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Речь о документах в электронном виде: не только полис ОСАГО, но и другие документы с осени текущего года российские автомобилисты могут перевести в электронный вид с помощью мобильного приложения «Госуслуги авто». Правда, выясняется, что осведомлены об этом пока далеко не все: по данным «Ренессанс страхования», 41% россиян не знают о возможности оформить е-ОСАГО.

А 35% россиян не знают о праве предъявлять сотруднику ГИБДД QR-код вместо всех документов, пишет источник. Заметим, правда, что у сотрудника остается право требовать от вас и бумажный экземпляр.

Что касается именно ОСАГО, то 38% опрошенных все же уже перешли на электронный полис. Однако полностью отказываться от бумажной версии не готовы 63% автомобилистов.

Вместе с тем, 81% респондентов выступают за активное внедрение электронного документооборота, причем наиболее важным автомобильным документом 36% (самая большая группа) называет именно полис ОСАГО. И все идет к тому, что е-ОСАГО скоро станет повсеместным: за год количество таких полисов выросло на 31,5%.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ТАСС

Фото: коллаж «За рулем»