Этот автомобиль начнет узнавать владельца по лицу. Уже с весны — журнал За рулем

Этот автомобиль начнет узнавать владельца по лицу. Уже с весны

Речь о бесключевом доступе, который настраивается через приложение.

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Начиная с нового модельного года Genesis GV60 станет первым автомобилем в мире, оснащенным системой бесключевого доступа, открыть его можно будет с помощью системы распознавания лица. Эта функция настраивается через приложение производителя Connected Services.

Светодиодный дисплей предоставит информацию о состоянии автомобиля, а затем GV60 запустится по отпечатку пальца. Кроме того, автомобиль можно запирать и отпирать с помощью цифрового ключа через смартфон, которым могут пользоваться до трех человек. Владелец также может указать период времени, в течение которого цифровой ключ будет использоваться другими пользователями.

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Этот автомобиль начнет узнавать владельца по лицу. Уже с весны

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Также в стандартный набор автомобиля войдут функция массажа водительского сиденья (раньше было опцией), рулевое колесо с подогревом и функцией памяти, подогрев передних и задних сидений и вентиляция передних сидений.

Genesis GV60 нового модельного года будет доступен для заказа в Европе уже весной, цены на автомобиль стартуют от 63 200 евро (4,2 млн рублей).

Источник:auto-medienportal.net

Фото: Depositphotos и Genesis

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