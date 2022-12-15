Этот автомобиль начнет узнавать владельца по лицу. Уже с весны

Начиная с нового модельного года Genesis GV60 станет первым автомобилем в мире, оснащенным системой бесключевого доступа, открыть его можно будет с помощью системы распознавания лица. Эта функция настраивается через приложение производителя Connected Services.
Светодиодный дисплей предоставит информацию о состоянии автомобиля, а затем GV60 запустится по отпечатку пальца. Кроме того, автомобиль можно запирать и отпирать с помощью цифрового ключа через смартфон, которым могут пользоваться до трех человек. Владелец также может указать период времени, в течение которого цифровой ключ будет использоваться другими пользователями.
Также в стандартный набор автомобиля войдут функция массажа водительского сиденья (раньше было опцией), рулевое колесо с подогревом и функцией памяти, подогрев передних и задних сидений и вентиляция передних сидений.
Genesis GV60 нового модельного года будет доступен для заказа в Европе уже весной, цены на автомобиль стартуют от 63 200 евро (4,2 млн рублей).
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- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник:auto-medienportal.net
Фото: Depositphotos и Genesis
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