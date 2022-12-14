В Калужской области десятки машин остались без покрышек — журнал За рулем

В Калужской области десятки машин остались без покрышек

А многие из них лишились также и колесных дисков.

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На участке 120–124 км Киевского шоссе без движения встали несколько десятков автомобилей.

Приключившийся в Калужской области коллапс связан с простым погодным явлением: внезапное потепление заставило асфальт крошиться, а начавшийся дождь завершил создание на трассе огромных живописных ям.

Жалобы от водителей начали поступать в ночь с 12 на 13 декабря, сообщает источник. Через несколько часов на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и дорожных служб. Последние попробовали исправить ситуацию известным методом, укладывая новый асфальт прямо в лужи, однако проезжающие фуры буквально не оставили от этого «ремонта» камня на камне.

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ВКонтакте / Главная дорога

Фото: vk.com/glavdoroga

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