В Калужской области десятки машин остались без покрышек

Почти половина россиян не знают об этом нюансе ОСАГО

На участке 120–124 км Киевского шоссе без движения встали несколько десятков автомобилей.

Приключившийся в Калужской области коллапс связан с простым погодным явлением: внезапное потепление заставило асфальт крошиться, а начавшийся дождь завершил создание на трассе огромных живописных ям.

Жалобы от водителей начали поступать в ночь с 12 на 13 декабря, сообщает источник. Через несколько часов на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и дорожных служб. Последние попробовали исправить ситуацию известным методом, укладывая новый асфальт прямо в лужи, однако проезжающие фуры буквально не оставили от этого «ремонта» камня на камне.

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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.