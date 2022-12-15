Какие иностранные партнеры «Автотора» хотят вернуться — журнал За рулем

Какие иностранные партнеры «Автотора» хотят вернуться

Сейчас для них важно быть «первыми на старте возврата», отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Материалы по теме
В интернет утекли данные о новом автомобиле «Автотора»

Иностранные партнеры калининградского «Автотора» очень хотят вернуться, и тут их готовы ждать, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Напомним, что до всевозможных санкций на «Автоторе» выпускали модели BMW, Kia и Hyundai.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейВозврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

«…они теряют огромный рынок перспективный и могли бы, наоборот, в отсутствие конкурентов занимать все большую и большую долю. Конечно, для них это очень серьезные экономические потери возможностей, которые перед ними открылись. Я думаю, будут делать все для того, чтобы быть первыми на старте возврата», — сказал он.

Материалы по теме
«Автотор» будет выпускать машины трех новых брендов

Однако ждать, не работая, предприятие не готово и точно будет взаимодействовать с другими партнерами.

По словам Алиханова, есть возможность собрать до 100 тысяч автомобилей в следующем году по договоренности с новыми партнерами.

  • Какие машины готов выпускать «Автотор» — первые фото.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник: РИА Новости

Фото: vk.com/avtotor_ru

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Тест Haval Dargo и Mitsubishi Outlander (видео)
На ней остановилась история: тест последней Волги
5 метров, 9 мест, форсированный мотор... — это Лады? Да!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров335
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: