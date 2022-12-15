Какие иностранные партнеры «Автотора» хотят вернуться

Иностранные партнеры калининградского «Автотора» очень хотят вернуться, и тут их готовы ждать, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Напомним, что до всевозможных санкций на «Автоторе» выпускали модели BMW, Kia и Hyundai.
«…они теряют огромный рынок перспективный и могли бы, наоборот, в отсутствие конкурентов занимать все большую и большую долю. Конечно, для них это очень серьезные экономические потери возможностей, которые перед ними открылись. Я думаю, будут делать все для того, чтобы быть первыми на старте возврата», — сказал он.
Однако ждать, не работая, предприятие не готово и точно будет взаимодействовать с другими партнерами.
По словам Алиханова, есть возможность собрать до 100 тысяч автомобилей в следующем году по договоренности с новыми партнерами.
- Какие машины готов выпускать «Автотор» — первые фото.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: РИА Новости
Фото: vk.com/avtotor_ru
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