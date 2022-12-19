Проколол колесо зимой: вот как надо действовать

Прокол колеса — это всегда неприятно. Вдвойне обидно, если это происходит зимой, когда для замены колеса найти ровную и твердую поверхность очень сложно.
Если видимых повреждений нет, то можно попытаться накачать колесо и дотянуть до шиномонтажа. Но если проблема серьезная — ставим запаску.
Авто — на ручник, механическую коробку — на первую передачу, автомат — в положение «Паркинг». Домкрат должен стоять устойчиво: на льду или на снегу велика вероятность, что машина может соскочить.
Сначала ослабляем гайки и поднимаем авто. После того как поставили запаску, затягиваем болты крест-накрест или через один, если их больше четырех. Опускаем машину и докручиваем болты до конца.
Важно помнить, что если установили на автомобиль докатку, то до ближайшего шиномонтажа надо передвигаться на скорости не более 60 км/ч.
Впрочем, и с полноценной запаской нужно соблюдать осторожность: резина на ней летняя, мало кто перед сезоном переобувает еще и пятое колесо.
А если возиться на холоде с грязными колесами не хочется, то можно вызвать эвакуатор или передвижной шиномотаж. Правда, актуально это вблизи к цивилизации.
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Источник: Вести.ru
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