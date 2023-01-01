Трамвай красиво сходит с рельсов на дрифте (видео)

Трамвай пересекал перекресток и произошло неожиданное: вагон слетел с рельсов, и его закружило вокруг своей оси.
Пока трамвай делал круг, ни одна машина и ни один человек не пострадали. На одном из видео заметно, что у общественного транспорта оторвало колесо, которое чуть не попало в легковушку.
«Водитель забыл выключить утюг и решил быстро вернуться», — пишут язвительные комментаторы под видео с ДТП.
Подобные происшествия случаются из-за того, что транспортная инфраструктура изнашивается, и рельсы требует замены.
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Источник: YouTube
Фото: За рулем
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