Трамвай красиво сходит с рельсов на дрифте (видео) — журнал За рулем

Трамвай красиво сходит с рельсов на дрифте (видео)

В результате ДТП никто не пострадал.

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Трамвай пересекал перекресток и произошло неожиданное: вагон слетел с рельсов, и его закружило вокруг своей оси.

Пока трамвай делал круг, ни одна машина и ни один человек не пострадали. На одном из видео заметно, что у общественного транспорта оторвало колесо, которое чуть не попало в легковушку.

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«Водитель забыл выключить утюг и решил быстро вернуться», — пишут язвительные комментаторы под видео с ДТП.

Подобные происшествия случаются из-за того, что транспортная инфраструктура изнашивается, и рельсы требует замены.


Источник: YouTube

Фото: За рулем

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