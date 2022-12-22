Как подготовиться к автопутешествию зимой?

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Поездки на машине зимой, безусловно, отличаются от летних. Сказывается и уменьшение светового дня, и состояние дорог, и погодные условия.

Мы подготовили подробный список, который поможет водителям, собравшимся в автопутешествие на зимние праздники. Кстати, он будет полезен и тем, кто едет в горы и другие труднопроходимые места.

Чек-лист для водителей перед дальней дорогой

Проверьте состояние:

технических жидкостей;

шин;

фильтра;

аккумулятора;

троса;

колес, в том числе запасного.

На случай поездки, предполагающей экстремальные условия, приобретите:

мощный фонарь;

теплые перчатки;

дополнительный удлиненный трос;

питательные, нескоропортящиеся продукты;

резервный пауэрбанк;

канистру с запасом топлива в несколько литров.

О технической части поговорили. А что сделать для себя?

Продумайте маршрут и выберите максимально удобный для себя вариант. Обеспечьте возможность зарядить телефон и скачайте офлайн-карту заранее. Загрузите музыку или интересную аудиокнигу на любой цифровой носитель. Накануне хорошо выспитесь. Усталый водитель чаще ошибается, особенно на незнакомой дороге. Отдыхайте во время пути, делайте остановки каждые 3–4 часа и помните о гимнастике для глаз. Если путь неблизкий, продумайте варианты ночлега. Проверьте содержимое аптечки. Обращайте внимание на срок годности препаратов.

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