Как подготовиться к автопутешествию зимой?

Мы подготовили подробный список, который поможет водителям, собравшимся в автопутешествие на зимние праздники. Кстати, он будет полезен и тем, кто едет в горы и другие труднопроходимые места.
Чек-лист для водителей перед дальней дорогой
Проверьте состояние:
- технических жидкостей;
- шин;
- фильтра;
- аккумулятора;
- троса;
- колес, в том числе запасного.
На случай поездки, предполагающей экстремальные условия, приобретите:
- мощный фонарь;
- теплые перчатки;
- дополнительный удлиненный трос;
- питательные, нескоропортящиеся продукты;
- резервный пауэрбанк;
- канистру с запасом топлива в несколько литров.
О технической части поговорили. А что сделать для себя?
- Продумайте маршрут и выберите максимально удобный для себя вариант.
- Обеспечьте возможность зарядить телефон и скачайте офлайн-карту заранее.
- Загрузите музыку или интересную аудиокнигу на любой цифровой носитель.
- Накануне хорошо выспитесь. Усталый водитель чаще ошибается, особенно на незнакомой дороге.
- Отдыхайте во время пути, делайте остановки каждые 3–4 часа и помните о гимнастике для глаз. Если путь неблизкий, продумайте варианты ночлега.
- Проверьте содержимое аптечки. Обращайте внимание на срок годности препаратов.
Помимо болеутоляющих и средств первой помощи советуем захватить VITime® Men’s Health*, усиленный витаминно-минеральный комплекс для мужского здоровья в 3 капсулах. Компоненты способствуют нормальной работе предстательной железы, улучшению метаболизма и микроциркуляции в органах малого таза, что особенно важно тем, кто часто за рулем. Поэтому курс лучше начать еще до поездки.
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