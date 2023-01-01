Аварии 2022 года, унесшие жизни знаменитостей

20 сентября 2022 года на 201-м км трассы М-8 в Ростовском районе Ярославской области автомобиль Форд Транзит выехал на встречную полосу и врезался в фуру. Оба человека в микроавтобусе погибли.
Одним из них был недавно назначенный художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова, заслуженный артист России, звезда отечественной сцены и кинематографа Сергей Пускепалис. Актеру в апреле исполнилось всего 56 лет.
Сергей Пускепалис далеко не первый популярный артист, погибший в ДТП.
В автокатастрофах только в последние годы оборвалась жизнь Александра Дедюшко, Марины Голуб, Юрия Степанова, Михаила Евдокимова, Марины Левтовой, Егора Клинаева.
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Фото: МЧС, АГН «Москва»