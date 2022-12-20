Гараж особого назначения открыл выставку Нового года

Традиции, обряды, елочные игрушки и открытки — на все это можно посмотреть с 20 декабря 2022 по 15 января 2023.

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Выставка «Назад в Новый год», которая открылась сегодня в Гараже особого назначения (ВДНХ, Павильон 53), рассказывает о новогодней истории нашей страны с начала XIX века до первой четверти XXI века.

В экспозиции собраны новогодние игрушки, открытки, сувениры и даже карнавальные маски — все это рассказывает от том, как праздновали новый год в Российской Империи, СССР и России.

Выставка «Назад в Новый год» — отличный способ создать новогоднее настроение и погрузиться в волшебную и радостную атмосферу праздника, вспомнить детство и узнать, как отмечали Новый год старшие поколения.

«В елочных игрушках, открытках, пластинках и другой новогодней атрибутике посетители смогут проследить за самыми важными вехами в истории страны. Например, в конце 1930-х годов в честь освоения Севера елки украшали фигурками полярников, в середине 1940-х — танками и самолетами, а в 1960-е годы появились игрушки в виде ракет и космонавтов. После премьеры фильма „Цирк“ стали популярны фигурки на цирковую тематику, а после выхода на экраны киноленты „Карнавальная ночь“ — игрушки в виде часов», — отмечает генеральный директор Музея ГОН Юлия Куклина.

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Кроме того, на выставке можно увидеть уникальную коллекцию «советских Дедов Морозов» и настоящие «кремлевские подарки». А рядом вы найдете подборку оригинальных новогодних детских масок от коллекционера Ирины Воробьевой, подлинные афиши новогодних фильмов от Госфильмофонда.

Современные традиции празднования Нового года начали формироваться с 1935 года, когда были проведены первые елки для советских детей и закрепились неизменные атрибуты праздника, среди которых — любимые всеми Дед Мороз и Снегурочка.

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Фото: Petr Magera / Unsplash