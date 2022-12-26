Хороший кроссовер от 5 млн руб (и не китайский)? Да, вариантов много!

Создается впечатление, что российский автомобильный рынок заполонили китайские марки, а все другие его дружно покинули. На самом деле это не так.

Параллельный импорт набирает обороты. В России можно приобрести теперь разные автомобили — нужно только быть готовым к большим расходам и к тому, что на одометре будет не ноль. Если бюджет чуть больше 5 миллионов рублей, вам доступны, в основном, модели корейских марок. Но есть и «японцы», и «европейцы», и даже «американцы». А продают их всем известные дилерские центры. Надо же как-то выживать!

Кроссовер от 5 до 7 млн рублей

Пройдемся по тем моделям, которых сегодня в избытке. Самая массовая — полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade, с 200-сильным дизельным двигателем 2.2 или 249-сильным бензиновым 3.5. Крупные дилеры утверждают, что распродают остатки со складов (примерно 600 машин). Мелкие — что везут Hyundai из Кореи. На одометре могут быть разные числа, до смешных 46 или 23 километров. Фактически это новые машины.

Hyundai Palisade

Вторая по массовости марка в этом ценовом сегменте — Toyota. А самые популярные модели — Land Cruiser Prado и Highlander. И Highlander набирает популярность. Это хороший автомобиль для большой семьи. Правда, некоторым экземплярам приходится проделать долгий путь из США, где модель производят, через ОАЭ в РФ.

Toyota Highlander

Самый простой способ оценить ситуацию на рынке новых автомобилей в целом — изучить предложения на какой—нибудь универсальной и независимой площадке вроде Avito. Так вот там предложений о продаже автомобилей под маркой Kia значительно меньше, чем Hyundai, — в три раза. И тот же Kia Mohave отстает от соплатформенного Hyundai Palisade по количеству предложений. Этот большой кроссовер с экстравагантным внешним видом комплектуют 249-сильным двигателем — дизельным 3.0 или бензиновым 3.5. Откуда машины? С тех же складов или из той же Кореи, «прямиком с завода», как утверждают дилеры. В каждом отдельном случае нужно уточнять.

Следующими в этой компании оказываются кроссоверы BMW — X3 и X4. Теоретически в этот ценовой сегмент попадает и X5, но либо с пробегом тысяч в 14, либо 2021 года. И то это автомобили ценой под 7 миллионов. Происхождение у машин самое разное — из ЕС, все той же Кореи, США. Встречается даже такая экзотика, как X5 с задним приводом. Продают давно.

И «ноздря в ноздрю» с BMW идет вечный соперник — Mercedes—Benz с кроссоверами GLC и GLE. Эти машины есть и здесь, и их готовы привезти под заказ из Европы (Германия, Австрия) — и даже «нулевые», обещают дилеры. Главное, чтобы покупатель все оплатил.

Mercedes-Benz GLE

А что с гарантией?

, главный редактор журнала «За рулем»:

— Приобрести новый автомобиль, ввезенный в Россию каналами «параллельного импорта», можно и сейчас.

Проблема в том, что это будет автомобиль без официальной гарантии либо с дилерской гарантией на основные узлы (за дополнительную плату).

Но кто гарантирует, что cам дилерский центр будет существовать хотя бы через год? Время летит очень быстро, а еще быстрее все кругом меняется.

Кроссовер от 7 до 9 млн рублей

В этом ценовом диапазоне предложений еще больше, и очевидный лидер здесь — BMW со своим X5. Машины из Германии, Кореи, США, Казахстана и так далее. В общем, отовсюду. И даже «местные». Создается впечатление, что некоторые обеспеченные россияне банально вкладывались в дорогие автомобили и теперь продают их. Что неудивительно, ведь события этого года привели к тому, что вложение в автомобиль оказалось даже выгоднее, чем в недвижимость. Так же можно сказать и о многих новых Mercedes—Benz с GLE, выставленных на продажу.

Принципиальной разницы в том, с какого рынка вам привезли, скажем, тот же X5, нет. Разве что приборная панель будет размечена в милях. Но если приборка виртуальная, то, как правило, в меню можно выбрать единицы измерения.

Полностью виртуальная приборная панель Mercedes-Benz GLE.

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Интересно, что еще больше в этом ценовом диапазоне кроссоверов Genesis, моделей GV80 и GV70. И вы могли заметить, сколько их стало на московских дорогах.

Эти комфортные и красивые машины поставляют из Южной Кореи — и даже без какого-либо пробега. Абсолютно новые. Правда, по сообщениям владельцев, дефицит с некоторыми видами запчастей для автомобилей Genesis ощущается особенно остро. Впрочем, схожие проблемы и у владельцев машин европейских марок, если авто в редкой технически навороченной модификации.

Крепко держится за своих покупателей и Toyota (и покупатели за Тойоту). А самые популярные модели в этом ценовом диапазоне — конечно же, Land Cruiser и Land Cruiser Prado. От них значительно отстает кроссовер Highlander. Очевидно, здесь играет важную роль статус.

«Брат» Тойоты Lexus выступает в этом ценовом сегменте с моделью RX. Есть и гибридные версии, и F—Sport, но в основном предлагаются варианты с бензиновым 2.0 мощностью 238 л.с. и полным приводом. Реже — с 300-сильным 3.5. Есть и «японцы», и «европейцы», и «арабы», в том числе со смешными пробегами в 3–7 км.

Особенности комплектаций

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Возникает резонный вопрос: а чем GLE или X5 за 7 млн рублей принципиально отличаются от экземпляров за 5?

Возьмем для примера BMW X5. Модификация 30d 3.0 xDrive Steptronic 2022 года в комплектации Base с пробегом 13 004 км продается за 6 999 990 рублей и формально попадает в группу от 5 до 7 миллионов. И такая же модификация (то есть с аналогичным мотором), но без пробега и в комплектации M Sport Pro, стоит от 12 800 000. Здесь уже и выхлопная система M Sport, и дифференциал, и тормозная система того же бренда, пакет xOffroad, сервотроник рулевого управления, спортивная автоматическая коробка передач Steptronic, тормозная система M Sport, динамический круиз-контроль, лазерные фары, диски Y-spoke 741 M Bicolor с 21-дюймовыми «беспрокольными» шинами Runflat, «узорчатый тополь» и алюминий в салоне, пакет Ambient Air и многое другое. Разница между двумя этими машинами одного года выпуска, одной модели и даже модификации — больше 5,8 млн рублей! В случае с GLE ситуация аналогичная: «жирная» комплектация предполагает пакет AMG, аудиосистему Burmester и пр. В общем, перед соседями по коттеджному поселку стыдно точно не будет.

Кроссовер дороже 9 млн рублей

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И здесь лидирует BMW с теми же моделями X5 и X7. Примерно на том же уровне Mercedes—Benz с GLE и его «купеобразным» вариантом. Хотя даже суммарно эти модели недотягивают до объемов G—класса AMG. Эти автомобили есть на складах, и их готовы везти под заказ из Германии.

На третьем месте по количеству предложений — Land Rover. Точнее, Range Rover разных версий, Range Rover Sport и немного Defender. За ними следует Porsche (Cayenne и Macan).

Замыкает пятерку самых доступных сегодня марок Toyota с моделью Land Cruiser — впрочем, это не кроссовер, а полноценный внедорожник. Как и следующие за ним Lexus LX и даже GX.

Неожиданно много на рынке сегодня Audi e—tron разных версий. Это хоть и кроссовер, но электрический: по числу предложений эта модель даже опережает Q8! И значительно опережает Теслу с моделью Model X (из Германии или США).

Audi e-tron

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Замыкает список лидеров американская глыба Cadillac Escalade. И никакие идеологические противоречия не мешают нашим дилерам покупать эти машины в Америке, а американским — продавать их русским (или посредникам). Как говорится, это только бизнес, ничего личного.

Какой кроссовер выбрать?

Однозначного ответа сегодня никто не даст. Ситуация меняется стремительно, но, вероятно, владельцев дорогих кроссоверов таких корейских марок, как Hyundai и Kia, все же ждет меньше разочарований и трат. И уж точно не стоит сегодня брать откровенную экзотику в виде электромобилей или гибридных версий ушедших премиум-брендов — случись что, разоритесь на ремонте.

Названы машины с минимумом заводских дефектов, а лидером рейтинга стала не японская марка, как можно было бы предположить.

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