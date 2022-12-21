Запущен сайт Московского скоростного диаметра

На нем уже сейчас собрана полезная информация, а со следующего года ресурс будет особенно востребован.

Материалы по теме Водители рассказали, сколько готовы заплатить за проезд по платным трассам

Дептранс Москвы сообщает о том, что начал работу сайт Московского скоростного диаметра. На ресурсе можно узнать о том, как работает МСД, как сформированы тарифы и какие способы оплаты будут доступны в ближайшее время.

Напомним, новая бессветофорная магистраль столицы пройдет от платной дороги Москва — Санкт-Петербург до Симферопольского шоссе и получит ответвление на строящуюся трассу М-12 Москва — Казань. На данный момент построен участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе. Введение магистрали в эксплуатацию улучшит связанность более 40 столичных регионов с населением более пяти млн человек.

Новый сайт будет полезен как тем, кто уже регулярно пользуется МСД, так и тем, кто планирует ездить по новой магистрали в следующем году.

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Фото: Департамент транспорта Москвы