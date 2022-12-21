Запущен сайт Московского скоростного диаметра — журнал За рулем

Запущен сайт Московского скоростного диаметра

На нем уже сейчас собрана полезная информация, а со следующего года ресурс будет особенно востребован.

Материалы по теме
Водители рассказали, сколько готовы заплатить за проезд по платным трассам

Дептранс Москвы сообщает о том, что начал работу сайт Московского скоростного диаметра. На ресурсе можно узнать о том, как работает МСД, как сформированы тарифы и какие способы оплаты будут доступны в ближайшее время.

Напомним, новая бессветофорная магистраль столицы пройдет от платной дороги Москва — Санкт-Петербург до Симферопольского шоссе и получит ответвление на строящуюся трассу М-12 Москва — Казань. На данный момент построен участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе. Введение магистрали в эксплуатацию улучшит связанность более 40 столичных регионов с населением более пяти млн человек.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДД«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Новый сайт будет полезен как тем, кто уже регулярно пользуется МСД, так и тем, кто планирует ездить по новой магистрали в следующем году.

Запущен сайт Московского скоростного диаметра

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Фото: Департамент транспорта Москвы

Наше новое видео
Тест китайского кроссовера Exeed TXL на плохих дорогах
Новичок «китаец» против бывалого «японца» — обычный тест с неожиданными результатами
Соллерс Арго и Атлант из Елабуги: без китайцев не обошлось

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров152
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: