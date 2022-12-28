Времена, когда люди посмеивались над дизайном китайских автомобилей, прошли. Теперь все чаще в модельном ряду автопроизводителей из Поднебесной появляются настоящие шедевры.
Например, этот Tank 300 Cyber Knight (Кибер рыцарь). Он будет выпущен ограниченным тиражом в 7000 автомобилей. Стоить внедорожник будет от 330 000 до 350 000 юаней (3,3–3,5 млн рублей по сегодняшнему курсу).
Новый автомобиль полностью черный, с синими неоновыми акцентами. Его круглые фары вносят в образ оттенок ретро, а воздухозаборник на капоте намекает на мощный двигатель.
Также автомобиль получил широкие колесные арки и колеса большого размера с черными литыми дисками. Над дверью багажника установлен спойлер из углеродного волокна, а на двери — прямоугольный кофр запасного колеса. Под ним виден оригинальный бампер с «воздуховодами», забранными сетками.
Tank 300 Cyber Knight оснащен двигателем 2.0T мощностью 227 л.с. и 387 Нм, а также 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.
Это уже не первая особая версия внедорожника. Ранее вышли версии White Cavalry и Iron Rider.
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Фото: Great Wall Motors