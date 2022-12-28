Такой Tank 300 нам нужен — в кибер-стиле — журнал За рулем

Такой Tank 300 нам нужен — в кибер-стиле

Cyber Knight будет представлен на автосалоне в Гуанчжоу 30 декабря и скоро поступит в продажу.

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Времена, когда люди посмеивались над дизайном китайских автомобилей, прошли. Теперь все чаще в модельном ряду автопроизводителей из Поднебесной появляются настоящие шедевры.

Например, этот Tank 300 Cyber Knight (Кибер рыцарь). Он будет выпущен ограниченным тиражом в 7000 автомобилей. Стоить внедорожник будет от 330 000 до 350 000 юаней (3,3–3,5 млн рублей по сегодняшнему курсу).

Такой Tank 300 нам нужен — в кибер-стиле

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Новый автомобиль полностью черный, с синими неоновыми акцентами. Его круглые фары вносят в образ оттенок ретро, а воздухозаборник на капоте намекает на мощный двигатель.

Такой Tank 300 нам нужен — в кибер-стиле

Также автомобиль получил широкие колесные арки и колеса большого размера с черными литыми дисками. Над дверью багажника установлен спойлер из углеродного волокна, а на двери — прямоугольный кофр запасного колеса. Под ним виден оригинальный бампер с «воздуховодами», забранными сетками.

Такой Tank 300 нам нужен — в кибер-стиле

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Tank 300 Cyber Knight оснащен двигателем 2.0T мощностью 227 л.с. и 387 Нм, а также 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Это уже не первая особая версия внедорожника. Ранее вышли версии White Cavalry и Iron Rider.

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Фото: Great Wall Motors

Такой Tank 300 нам нужен — в кибер-стиле

Cyber Knight будет представлен на автосалоне в Гуанчжоу 30 декабря и скоро поступит в продажу.

Такой Tank 300 нам нужен — в кибер-стиле — фото 1380693Такой Tank 300 нам нужен — в кибер-стиле — фото 1380692Такой Tank 300 нам нужен — в кибер-стиле — фото 1380690Такой Tank 300 нам нужен — в кибер-стиле
Такой Tank 300 нам нужен — в кибер-стиле

Cyber Knight будет представлен на автосалоне в Гуанчжоу 30 декабря и скоро поступит в продажу.

Такой Tank 300 нам нужен — в кибер-стиле — фото 1380690Такой Tank 300 нам нужен — в кибер-стиле — фото 1380693Такой Tank 300 нам нужен — в кибер-стиле — фото 1380692Такой Tank 300 нам нужен — в кибер-стиле
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