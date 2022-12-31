Что будет, если проехать перед машиной, которую буксируют (видео)

Американские соцсети облетело видео, на котором мотоциклист с девушкой едет по дороге, не сбавляя скорость, несмотря на то, что прямо по курсу один автомобиль буксирует другой.
Ролик называется «невидимая веревка». В результате мотоцикл цепляется за буксировочный трос, и пара падает на асфальт. Судя по тому, что пострадавшие сразу поднялись с земли, критических увечий они не получили, зато буксируемая машина из-за столкновения наехала на мотоцикл.
«И ни один из них не носит шлемы, я не говорю уж про безумный маневр, который совершил водитель, невидимая веревка или нет», — заметил один из комментаторов.
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Источник: Reddit
Фото: YouTube
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