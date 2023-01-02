Владельцам на заметку: что можно сделать с помощью мойки высокого давления

Помыть автомобиль — главный, но не единственный способ применения агрегата.

Материалы по теме Неутешительный прогноз: бензин АИ-92 исчезнет в 2023 году

Мойкой высокого давления владеет практически каждый автолюбитель, у которого есть возможность включать ее, например, на даче или в частном доме. Кроме мытья автомобиля ей есть и другое применение.

Так, огромное количество грязи, причем за считаные минуты, можно удалить с ковра. Его надо повесить на стену гаража или дома, опрыскать моющим составом или специальным шампунем. После останется только пройтись по нему мойкой высокого давления.

Гриль и его решетки бывает очень сложно отмыть вручную. Пригоревшие остатки масла и жира мойка высокого давления сможет быстро отчистить. Можно даже не применять моющее средство, поскольку под давлением загрязнения смоются быстро и просто так.

Использовать мойку высокого давления можно для того, чтобы помыть стулья и прочие предметы, которые находились в саду долгое время. Если на мебели есть подушки, то их тоже можно помыть устройством, сделать это точно так же, как это делается в случае с коврами.

И еще один вариант использования мойки — помыть им контейнеры для хранения. Не всегда их поверхность бывает гладкой. В углубления легко попадает мусор, забиваются пыль и грязь. С мойкой высокого давления получится быстро решить непростую задачу, не применять при этом никаких средств, а ограничится только водой.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Источник: Tut-News

Фото: depositphotos.com