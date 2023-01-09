Кто выпустил больше всех новинок в 2022 году

Скорость, с которой делались премьеры в прошлом году, поражает — в среднем представлялось почти по 11 новых автомобилей в месяц.

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Всего в 2022 году в мире был представлен 131 новый автомобиль. И это без учета обновлений, фейслифтингов и концептов.

Самое интересное то, что 47% новинок представили китайские автопроизводители. Российские автокомпании представили 1% новинок.

Всего Китай разработал, представил и запустил в производство 62 новые модели — в среднем по пять новых автомобилей в месяц. Лидером среди китайских компаний стала SAIC, которая выпустила 10 новых моделей. На втором месте Geely с восемью моделями и Great Wall с шестью премьерами.

В абсолютном зачете лидером стал концерн Toyota — 11 новых моделей, в том числе четыре внедорожника, три седана, три минивэна и один городской автомобиль. В 2021 году у компании тоже вышло 11 новинок — стабильность.

Как и SAIC, General Motors тоже выпустил 10 новинок под брендами Buick, Cadillac, Chevrolet и GMC. Поэтому американский и китайский концерны делят второе место в рейтинге.

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На третьем месте, вместе с Geely, — Honda, которая тоже представила 8 новых автомобилей, включая новые поколения Accord, CR-V и Pilot.

Четвертое место вместе с Great Wall делит Stellantis — европейский концерн представил Alfa Romeo Tonale, Citroen C4 X, Fiat Fastback, Jeep Avenger, Maserati Grecale и Peugeot 408. Также на четвертом месте оказался Volkswagen с шестью новинками.

Далее следуют BMW и Mercedes-Benz (по 4 новинки), а затем Suzuki, Ford и Hyundai (по 3 новинки).

Great Wall строит шестиколесный внедорожник — rомпания берет пример с Mercedes-Benz и готовит особую версию пикапа Shanhai Cannon.

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Изображения: Motor1.com, Dylan Parton / Unsplash

Источник: JATO Dynamics