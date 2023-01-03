Не стало легендарного автогонщика Кена Блока

Он разбился в ДТП со снегоходом.

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55-летний популяризатор автоспорта и шоумен Кен Блок погиб в штате Юта, когда катался на снегоходе и перевернулся. Техника упала прямо на спортсмена. Кен умер на месте от полученных увечий.

«С глубочайшим сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок погиб сегодня в аварии на снегоходе. Кен был первопроходцем и иконой. Нам будет невероятно его не хватать», — сказано в сообщении гоночной команды Hoonigan на ее официальном сайте.

Блок знаменит не столько спортивными достижениями, сколько тем, как подавал себя и свои увлечения. Гонщик умел создать шоу, и миллионы людей следили за ралли с его участием.

Он снялся в десяти роликах «Джимхана», которые набрали полмиллиарда просмотров. На видео Кен выполняет совершенно безумные трюки: дрифтит вокруг гироскутера, подлетает на машине, проносится в считанных сантиметрах от бетонных блоков.

В гонках Кен Блок стал участвовать почти в 40 лет. Работал с командами Vermont SporstsCar, Monster World Rally. Его спонсором некоторое время выступала компания Subaru.

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Источник: Hoonigan

Фото: YouTube