Льготный автокредит в 2023 году: что нового в программе

В этом году на реализацию госпрограммы льготного автокредитования выделено 5,1 млрд рублей. Получить субсидию на руки не получится — она прибавляется к первоначальному взносу.
В 2023 году скидка на автомобиль сохранилась в размере 25% для Дальнего Востока и увеличилась с 10 до 20% для остальных регионов.
Под программу льготного автокредитования попадают машины стоимостью до 2 млн рублей (ранее было 1,5 млн).
Отдельно прописаны условия для желающих получить субсидию на покупку отечественного электромобиля: скидка составит 25%, но не более 625 тыс. рублей (в прошлом году — 35% и не более 925 тыс. рублей).
К участвующим в программе категориям в этом году добавились военнослужащие, их семьи и служившие в армии пенсионеры.
Программа распространяется на покупку легковых и легких коммерческих автомобилей российского производства: Lada, УАЗ, ГАЗ; автомобили китайского бренда Haval тульской сборки; Москвичи 3 с МКП и электрические Москвич»; липецкие электромобили Evolute.
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Источник: АиФ
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»