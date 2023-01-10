Когда бывший завод Nissan перейдет АВТОВАЗу: известны сроки

На питерском автозаводе планируется выпускать китайские седаны под брендом Lada.

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ФГУП «НАМИ» передаст в собственность АВТОВАЗа бывший завод концерна Nissan в Санкт-Петербурге до конца зимы. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов.

Российские активы Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге, НАМИ приобрел в конце ноября прошлого года. Сделка была проведена за символическую стоимость и предполагает опцион обратного выкупа в течение шести лет.

По условиям сделки, к АВТОВАЗу перешло послепродажное обслуживание автомобилей бренда в РФ и поставка запчастей.

Глава АВТОВАЗа ранее рассказал, что на питерской площадке будут выпускать китайские автомобили класса C и D методом крупноузловой сборки. Выходить с конвейера машины будут или под логотипом Lada, или под двойным брендом.

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Источник: РИА Новости

Фото: Nissan, АВТОВАЗ