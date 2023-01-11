Стало известно, кому подарили двухтысячный Москвич

Именно столько удалось собрать на заводе, а новоиспеченная владелица также стала «юбилейной».

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выпуске двухтысячного автомобиля Москвич 3, один из них был подарен на новоселье 100-тысячному москвичу, переехавшему по программе реновации.

«Мы восстанавливаем нашу промышленность, которую бросили иностранцы.<....> Мы оставили коллектив, возобновили работу этого коллектива, выпустили уже 2 тыс. автомобилей», — передает ТАСС слова столичного мэра.

Сергей Собянин сказал это во время общения с семьей пенсионерки, ставшей 100-тысячным москвичом, переехавшим по программе реновации. Именно ей вручили ключи от двухтысячного автомобиля.

Напомним, производство на заводе «Москвич» запустили в ноябре, и в планах на 2023 год выпустить 40 тыс. машин, в том числе электрокаров.

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В мае российские активы Renault перешли в госсобственность РФ. После того как завод «Рено Россия» перешел под контроль Правительства Москвы, столичные власти объявили о возобновлении производства автомобилей марки «Москвич».

Источник: ТАСС



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