Ремонт по ОСАГО б/у запчастями: вопрос вновь стал актуальным

Предложение будет направлено на рассмотрение правительства для внесения изменений в закон об ОСАГО.

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От страховщиков регулярно звучат предложения увеличить сроки ремонта по ОСАГО, а также использовать при восстановлении машин б/у запчасти. Они аргументируют это кризисом на рынке автозапчастей, характеризующемся дефицитом и удорожанием комплектующих. Против таких предложений выступает Центробанк России.

Теперь же данным вопросом озадачились в Общественной палате. Подготовленную резолюцию они направили в правительство на рассмотрение и рассчитывают на обсуждение своих предложений, в том числе и в Госдуме.

При этом зампредседателя комиссии ОП Александр Холодов не отрицает, что сейчас очень сложно найти грань, которая бы помогла соблюсти интересы сразу двух сторон.

«Автомобилисты не должны страдать от того, что увеличены сроки. По закону в течение 30 дней им должны вернуть машину. Месяц без автомобиля и так для многих трагедия, а увеличивать срок не всегда приятно. С другой стороны, нужно понимать, что сейчас сложная экономическая ситуация и другая реальность для страховых компаний, нужно сделать так, чтобы была возможность ремонтировать автомобили, а не только выплачивать компенсацию деньгами», — отметил он.

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Источник: Российская газета

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