Стали известны подробности об электрокаре, который АВТОВАЗ будет выпускать на заводе в Питере

АВТОВАЗ, в управление которого передан бывший завод Nissan, заявил о том, что рассматривает возможность выпуска созданного в Санкт-Петербурге электромобиля. Позже стало понятно, что речь идет о проекте «е-НЕВА».
«E-НЕВА» — это 4,5-метровый семейный кроссовер, разработанный оборонным концерном «Алмаз-Антей» в рамках конверсии. Машина была представлена в 2022 году. Дорожный просвет кроссовера равен 190 мм, а объем багажника — 610 литров.
Как было объявлено ранее, запас хода «e-НЕВА» равен 463 км, максимальная скорость — 197 км/ч, время разгона до 60 км/ч — 2,7 секунды. Ожидаемый запас хода у такого кроссовера — 810 км.
АВТОВАЗ планирует перезапустить бывший ниссановский автозавод в течение нынешнего года. По словам главы компании Максима Соколова, на нем сначала планируется организовать сборку бензиновых автомобилей классов C и D в партнерстве с китайскими компаниями.
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Источник: Русские автомобили
Фото: Автоваз, Алмаз-Антей