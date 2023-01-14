Автомобилист заснял одну из самых плохих дорог в России

Впрочем, чем дальше от столиц, тем таких дорог можно встретить все больше.

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Между городом Лиски и селом Пухово в Воронежской области всего около 30 километров, которые можно преодолеть на электричке, а можно — по автомобильной дороге. Впрочем, дорогой ее рискнут называть далеко не все — и мало кто из тех, кто хоть раз по ней проехал.

На днях местный автомобилист заснял и выложил в сеть фрагмент своей поездки по этому участку. Иногда ему приходилось почти полностью останавливать автомобиль — настолько плохими были условия. «Разрешенная скорость — 60. Я думаю, без колес можно остаться», — говорит водитель.

Справедливости ради отметим, таких дорог в России хватает — пока федеральные трассы масштабно ремонтируются, глубинка по-прежнему путешествует по условной дороге Лиски — Пухово.

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Источник: Дальнобойщики

Фото: Unsplash, cкриншот видео VK