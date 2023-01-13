Гранта «на газу» с завода: вот как выглядит доплата в 45 тысяч рублей (фото)

Доплата по сравнению с бензиновой версией получилась вполне адекватной - теперь смотрим, как выглядит заводская Granta CNG.

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На неделе АВТОВАЗ представил Гранту с битопливной системой питания — работающая как на бензине, так и на сжатом метане модификация получила название Granta CNG. Буквально на следующий день появились фотографии автомобиля, собранного на территории компании «АТС-Авто», которая является партнером АВТОВАЗа по битопливным машинам.

Теперь можно увидеть, как расположен заправочный штуцер под капотом и скомпонован в багажнике баллон на 80 литров газа. Напомним, оставшийся объем багажника Granta CNG «по паспорту» — 340 л. Средний расход газа составляет 6,1 куб. м/100 км, что при полной заправке газом и бензином даст вам 1000 километров пробега.

Газобаллонное оборудование, позволяющее использовать компримированный (сжатый) природный газ, серийно на Гранту устанавливается впервые — ранее в линейке моделей присутствовали лишь более дорогие Largus CNG и Vesta CNG. Доплата за ГБО в случае с Грантой составляет 45 000 рублей, то есть цена на такие версии начинается от 800 900 рублей.

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Фото: Филипп Архиреев / ГК «АТС»