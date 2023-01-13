Гранта «на газу» с завода: вот как выглядит доплата в 45 тысяч рублей (фото) — журнал За рулем

Гранта «на газу» с завода: вот как выглядит доплата в 45 тысяч рублей (фото)

Доплата по сравнению с бензиновой версией получилась вполне адекватной - теперь смотрим, как выглядит заводская Granta CNG.

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На неделе АВТОВАЗ представил Гранту с битопливной системой питания — работающая как на бензине, так и на сжатом метане модификация получила название Granta CNG. Буквально на следующий день появились фотографии автомобиля, собранного на территории компании «АТС-Авто», которая является партнером АВТОВАЗа по битопливным машинам.

Теперь можно увидеть, как расположен заправочный штуцер под капотом и скомпонован в багажнике баллон на 80 литров газа. Напомним, оставшийся объем багажника Granta CNG «по паспорту» — 340 л. Средний расход газа составляет 6,1 куб. м/100 км, что при полной заправке газом и бензином даст вам 1000 километров пробега.

Гранта «на газу» с завода: вот как выглядит доплата в 45 тысяч рублей (фото)

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Газобаллонное оборудование, позволяющее использовать компримированный (сжатый) природный газ, серийно на Гранту устанавливается впервые — ранее в линейке моделей присутствовали лишь более дорогие Largus CNG и Vesta CNG. Доплата за ГБО в случае с Грантой составляет 45 000 рублей, то есть цена на такие версии начинается от 800 900 рублей.

Гранта «на газу» с завода: вот как выглядит доплата в 45 тысяч рублей (фото)

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Фото: Филипп Архиреев / ГК «АТС»

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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