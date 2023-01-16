В России появилась новая корейская модель — журнал За рулем

В России появилась новая корейская модель

Автомобиль оснащается 2,2-литровым турбодизелем мощностью 196 л.с.

Материалы по теме
Бестселлер Lexus возвращается — названы цены

Дилеры начали предлагать в России еще одну модель корейского производителя, которая не поставляется в нашу страну официально. Этот SsangYong Rexton Sports — пикап, который можно приобрести под заказ.

Стоимость автомобиля составляет от 2,5 млн до 4,25 млн рублей по сегодняшнему курсу. В зависимости от курса рубля стоимость на пикап может увеличиваться или уменьшаться. Автомобили ввозятся в Россию из Южной Кореи.

В России появилась новая корейская модель

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДД«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Пикап оснащается турбодизельным двигателем объемом 2,2 литра и мощностью 196 л.с. (400 Нм). Крутящий момент передается на колеса либо через 6-ступенчатую механику, либо через 6-ступенчатый автомат Aisin.

В России появилась новая корейская модель

Материалы по теме
Кроссоверы перестанут выпускать — уже скоро

Привод у пикапа может быть либо задним, либо полным (постоянный задний с подключаемыми передними колесами). Также есть блокировка заднего дифференциала.

Длина SsangYong Rexton Sports составляет 5095 мм, дорожный просвет достигает 215 мм, а колесная база растянулась на 3100 мм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

  • Обновленный Geely Emgrand L — первые фото (автомобиль оснащается двигателем Volvo).
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: SsangYong

Наше новое видео
Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?
Двигатель Мустанга и клиренс 300 мм — крутой «уазик» из Америки
Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответ

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров1579
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: