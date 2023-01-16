В России появилась новая корейская модель

Автомобиль оснащается 2,2-литровым турбодизелем мощностью 196 л.с.

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Дилеры начали предлагать в России еще одну модель корейского производителя, которая не поставляется в нашу страну официально. Этот SsangYong Rexton Sports — пикап, который можно приобрести под заказ.

Стоимость автомобиля составляет от 2,5 млн до 4,25 млн рублей по сегодняшнему курсу. В зависимости от курса рубля стоимость на пикап может увеличиваться или уменьшаться. Автомобили ввозятся в Россию из Южной Кореи.

Пикап оснащается турбодизельным двигателем объемом 2,2 литра и мощностью 196 л.с. (400 Нм). Крутящий момент передается на колеса либо через 6-ступенчатую механику, либо через 6-ступенчатый автомат Aisin.

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Привод у пикапа может быть либо задним, либо полным (постоянный задний с подключаемыми передними колесами). Также есть блокировка заднего дифференциала.

Длина SsangYong Rexton Sports составляет 5095 мм, дорожный просвет достигает 215 мм, а колесная база растянулась на 3100 мм.

Обновленный Geely Emgrand L — первые фото (автомобиль оснащается двигателем Volvo).

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Фото: SsangYong