Ничего не подозревающие люди с легкостью переводят деньги на счета мошенников.

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О новом случае мошенничества рассказал в телеграм-канале Союз Автосервисов России.

В сообщении подписчика (очевидно, имеющего отношение к услугам по ремонту авто) утверждается, что такие случаи уже зафиксированы в нескольких сервисах.

В зону риска попадают водители, сдавшие свой автомобиль в ремонт.

На сервис звонит человек и выясняет, какая из «его машин» стоит в ремонте (не знает — наугад). Во время общения с менеджером уточняет, какой ремонт предстоит и примерную стоимость деталей и обслуживания. В конце вскользь интересуется, какой номер телефона он указал при оформлении и говорит, что этот телефон он оставил в офисе и просит звонить на другой.

Потом от лица сервиса звонит клиенту, рассказывает, какой необходим ремонт и просит предоплату за запчасти. Поскольку все это похоже на правду, ничего не подозревающий клиент переводит на карту мошенника требуемую сумму.

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Администраторов сервисов просят внимательнее относиться к случаям, когда клиент не присутствует в сервисе и явно «не помнит», что за автомобиль он оставил в ремзоне.

А владельцам авто, чтобы не попасться на удочку мошенникам, следует заранее уточнить, может ли потребоваться дистанционная предоплата и с какого номера звонят из сервиса. При малейшем сомнении лучше положить трубку и перезвонить самому.

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Источник: телеграм-канал Союза Автосервисов России

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