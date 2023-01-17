АВТОВАЗ даст скидки покупателям б/у автомобилей

АВТОВАЗ предлагает сертификат на проведение ремонта или обслуживания при покупке автомобиля с пробегом в официальном дилерском центре Lada по программе Lada Selection.
«Сервис дружеской поддержки» действует 1,5 года с момента покупки подержанного автомобиля и позволяет единоразово получить комплекс услуг:
- масляный сервис: бесплатная замена масла и фильтра (при покупке масла и фильтра в дилерском центре)
- бесплатная диагностика автомобиля по 30 пунктам
- ремонт и приобретение запасных частей с выгодой от 10 до 20%.
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Lada Selection — продажа в официальных дилерских центрах Lada подержанных автомобилей, которые были ранее сданы в trade-in. По программе отбираются лучшие автомобили, с минимальным пробегом и сроком эксплуатации. Они проходят диагностику по 77 пунктам. На такой автомобиль производитель дает дополнительную гарантию на 12 месяцев.
- Lada Granta в новой битопливной модификации: теперь и на бензине, и на метане.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник, фото: АВТОВАЗ
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В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.