В США запретят электромобили. И вот почему

Переходить на зеленую энергетику хотят далеко не все штаты. И причин тому несколько.

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Запущена волна противостояния переходу на электромобили к 2035 году. Инициатором ее стало «Ковбойское государство» — штат Вайоминг.

Сенатор-республиканец Джим Андерсон заявил через издание Cowboy State Daily, что он намерен «выступить против запрета на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в таких штатах, как Калифорния и Нью-Йорк».

Электромобили могут негативно повлиять на экономику ряда штатов, включая Вайоминг. Поэтому власти Вайоминга призывают жителей добровольно отказаться от покупки электромобилей с дальнейшим полным отказом от них к 2035 году.

США — страна, часть экономики которой держится на добыче и продаже нефти. Ее добывают не только в Техасе и на Аляске, но и в том же Вайоминге. Снижение спроса на нефть сделает многих людей безработными, отмечает сенатор. В 2021 году в Вайоминге добыли более 85 миллионов баррелей нефти, что позволило штату занять восьмое место среди нефтяных штатов.

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Также в заявлении сенатора отмечается, что «добыча нефти и газа долгое время была одной из ценных отраслей Вайоминга», обеспечивающих людей работой на протяжении более века. Но потеря этой отрасли — не единственная проблема.

Зарядная инфраструктура в малонаселенных штатах, таких как Вайоминг, где проживает менее 600 000 человек, будет нерентабельна. А значит, ее просто не будет. В некоторых сельских общинах до сих пор нет широкополосного доступа в Интернет, не говоря уже об автомобильных зарядных устройствах, отметил сенатор.

Кроме того, электромобили весьма и весьма непрактичны в сельской местности — их просто негде и нечем заряжать. И машины на электротяге остаются значительно дороже автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

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Сенатора Джима Андерсона поддерживает и сенатор Брайан Бонер:

«Я заинтересован в том, чтобы решения, которые некоторые люди хотят найти для так называемого климатического кризиса, на самом деле оказались практичны и выполнимы в реальной жизни. Я не одобряю, что другие штаты пытаются навязать технологии, которые не готовы».

Надо полагать, что новый тренд получит дальнейшее развитие. Его поддержат и другие нефтяные штаты, а затем идея отказа от электромобилей может перекинуться на Европу.

Обновленный Geely Emgrand L — первые фото (автомобиль оснащается двигателем Volvo).

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Фото: Robert Linder / Unsplash