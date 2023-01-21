Прозрачный трамблер: вот что происходит внутри

На очередной эксперимент пустились умельцы из «Гаража 54», изготовив из прозрачного пластика крышку трамблера, через которую токоведущие провода отходят к свечам.
А все для того, чтобы посмотреть — что там происходит внутри? Если оборотов становится больше, искра проскакивает напротив контакта или чуть смещается?
Как отметили в комментариях, в середине 90-х такие крышки трамблеров продавались на авторынках, но надолго их не хватало, пробивало. Зато ночью при открытом капоте была красота, все искрило. Как и в этом эксперименте. Это то, о чем в теории все знают, как работает, но мало кто видел, напомнил ведущий.
Хорошо видно, как с бегунка бежит искорка: где зазор побольше, там искра поярче. А в целом — смотрите сами.
Выглядит это все настолько завораживающе, что согласимся с одним из ютуберов (Voltsfera): «Теперь есть четыре вещи, на которые можно смотреть вечно».
- А выхлопную трубу в стиле пулемета Гатлинга видели?
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Видео и скриншот: YouTube
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