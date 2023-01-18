«Запчасти с помоек»: на российском рынке наплыв поддельных комплектующих

Ситуация на рынке заставляет автовладельцев ставить б/у детали, которые служат недолго.

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Руководитель экспертно-диагностической фирмы ДЭКС Андрей Лемигов назвал ситуацию с запчастями на российском рынке близкой к критической.

По его мнению, сейчас абсолютно непонятно, где брать запчасти. И у автомобилистов нет уверенности, что «металлические детали, которые им ставят, — это оригинальная запчасть из хорошей стали с оцинковкой, а не китайская какая-нибудь, из фольги. подделка, которая очень быстро покроется дырками и деформируется».

«Это предсмертная истерика, потому что ничего другого тут и придумать нельзя. Где еще брать запчасти? Самое главное, что света в конце тоннеля не видно. Если нет притока новых оригинальных запчастей, то как временную меру можно использовать запчасти с „помоек“. Но ведь это тоже недолго. Эти помойки не бесконечны по своему объему», — высказался эксперт.

Страховщики тоже бьют тревогу, так как у них просто нет запчастей в наличии, и они вынуждены отказывать в ремонте по ОСАГО.

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Источник: Говорит Москва

Фото: depositphotos.com